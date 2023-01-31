ЦБ Узбекистана раскрыл причину роста денежных переводов из России

Центробанк Узбекистана сообщил, что параллельный импорт предпринимателей из России, ведущих бизнес через страны Центральной Азии, стал причиной роста денежных переводов из России в Узбекистан. Об этом говорится в обзоре внутреннего валютного рынка Узбекистана, опубликованном на сайте ЦБ.

«Это объясняется следующими факторами: выдача разрешения правительством России на «параллельный импорт» и осуществление хозяйствующими субъектами России импорта, связанного с Европой, через Среднюю Азию, в частности через Узбекистан», — сообщает регулятор.

Другими факторами роста стали увеличение объема платежей по полученным ранее товарам и услугам и авансирование экспорта товаров.

«Под влиянием геополитической ситуации в России (в целях сохранения капитала) часть валютных средств, переведенных из республики, поступили обратно в Узбекистан в виде экспортной выручки и в качестве аванса по импортным контрактам», — отметили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что объем денежных переводов физических лиц из России в Узбекистан по итогам 2022 года вырос в 2,6 раза по сравнению с 2021 годом, до $14,5 млрд. Общий объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа в 2022 году вырос в 2,1 раза, до рекордных $16,9 млрд.

Пресс-служба Госкомстата сообщала, что число туристов из России в Узбекистане по итогам 2022 года выросло в три раза по сравнению с 2021 годом, до 567,7 тыс. человек.

Ранее РБК сообщило, что денежные переводы из России в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Киргизию достигли рекордных объемов по итогам прошлого года. Такой вывод сделан на основе статистики центробанков этих стран, которая учитывает денежные переводы через банки и/или через системы денежных переводов «Золотая Корона», «Юнистрим» и Contact.