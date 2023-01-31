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IKON Development: новостройки в ближнем Подмосковье подорожали за год на 15%

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

По итогам 2022 года цены на первичную недвижимость, расположенную в ближнем Подмосковье, в среднем увеличились на 15%. При этом наибольший рост (+25,8%) аналитики компания IKON Development зафиксировали на объекты в Подольске, сообщает «Лента.ру».

«За последний год цены на первичную недвижимость в ближнем Подмосковье в среднем выросли на 15 процентов. Сильнее всего новостройки подорожали в Подольске — на 25,8 процента», — говорится в материале.

В то же время в Подольске объемы предложения новых объектов жилья на первичном рынке остаются довольно ограниченными — за последний год покупателям стали доступны несколько десятков лотов. В тройку городов Подмосковья, где за год первичная недвижимость подорожала больше всего, также вошли Красногорск и Мытищи — в обоих населенных пунктах стоимость новых квартир в среднем увеличилась на 19,9%, уточняется в статье.

20 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Intermark Real Estate сообщила, что объем предложения дорогой загородной недвижимости на первичном рынке Подмосковья в январе вырос на рекордные 35%, до 260 лотов. Рост произошел из-за высокой активности девелоперов: за год они начали продажи лотов в шести проектах, что стало рекордным показателем за последние 15 лет.

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