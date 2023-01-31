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Россияне приобрели 12,5 млн полисов в СберСтраховании в 2022 году

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Пресс-служба Сбера

Розничные клиенты СберСтрахования в 2022 году приобрели в компании 12,5 млн полисов. Это на 41% больше, чем в 2021 году. Общая стоимость оформленных договоров превысила 29,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

Рост эмиссии банковских карт в 2022 году вызвал увеличение спроса на страхование денежных средств на счетах. Всего страхование денежных средств на банковских картах и счетах за год приобрели 6,2 млн клиентов СберСтрахования, что на 58% больше, чем в 2021 году.

«В мае мы запустили новый продукт «Защита на любой случай». Он позволяет в одном полисе застраховать жилье, деньги на картах и счетах, обеспечить себя и близких защитой от несчастного случая либо выбрать актуальную для себя комбинацию этих рисков. С мая по декабрь 2022 года оформлено 1,8 млн таких страховок. В этом году мы планируем добавить в программу новые модули, а купить полис можно будет онлайн», — отметил генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков.

На втором месте по количеству оформлений — ипотечное страхование жилья. Клиенты в 2022 году купили более 2,3 млн полисов.

На третьей строчке — добровольное страхование жилья. По этой программе в прошлом году клиенты оформили 1 млн полисов, что на 30% больше, чем в 2021 году.

В IV квартале 2021 года СберСтрахование вышла на новый для себя рынок ОСАГО. По этому виду страхования в 2022 году клиенты оформили 753 тыс. страховых полисов. Самый высокий темп роста относительно показателей 2021 года наблюдается по страхованию спортсменов — в 2,7 раза.

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