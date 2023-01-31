Альфа-Банк вошел в тройку лучших работодателей России

Альфа-Банк вошел в топ-3 в списке лучших работодателей России среди крупнейших компаний (от 5001 сотрудника) по версии HeadHunter.ru.

«Для нас рейтинг HeadHunter – самый важный в индустрии. Он помогает оценить наши позиции среди лидеров – тех, кто формирует бизнес-ландшафт страны, в том числе, в HR. А еще он важен тем, что в нем голосуют сами соискатели: именно они выбирают компании, в которых хотят работать», — отметил HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Также Исмагулов рассказал об успехах компании в 2022 году.

«В 2022 году мы наняли более 2500 IT-специалистов, активно развивали другие направления. Внедрили много инициатив, которые позволили получить оффер в современный технологичный банк всего за один день, прокачаться в IT c нуля любому, чувствовать себя уверенно и надежно в команде единомышленников», — добавил он.

HeadHunter.ru при составлении рейтинга оценивает компании с трех сторон — глазами сотрудников и соискателей, кроме того, профессиональные эксперты измеряют уровень развития HR-процессов в компании.