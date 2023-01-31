В NielsenIQ сообщили, что россияне в 2022 году стали экономить на покупке подгузников

Объем продаж детского питания и средств гигиены сократились в 2022 году на 7,8% относительно показателя 2021 года. Об этом написало издание РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы исследовательской компании NielsenIQ.

В прошлом году россияне купили меньше подгузников на 8,3% в сравнении с 2021 годом. Тальк приобрели на 9,6% меньше, детский крем — на 12,1%.

Наибольшее сокращение объема продаж зафиксировали в сегменте вязкого детского питания (фруктовое и овощное пюре) — на 20,2% по сравнению с 2021 годом. На сухое детское питание спрос снизился на 13,3%.

В 2021 году объем продаж детского питания тоже падал, но не так существенно. Вязкое детское питание в 2021 году относительно 2020 купили меньше на 1,9%.

В первой половине января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные продовольственных сетей «Магнита» и «Ленты» сообщила, что американский бренд подгузников Pampers уступил лидирующую позицию на российском рынке продукции местных ретейлеров, которая в большинстве своем производится в Китае.