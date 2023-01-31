ЕС сократил темпы отбора газа из своих подземных хранилищ из-за высокой ветрогенерации

Компании Европы снизили темпы отбора топлива из подземных хранилищ газа (ПХГ) на фоне высокой выработки электроэнергии из ветра. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe) и ассоциации Wind Europe.

Запасы топлива в ПХГ Европы составили около 79,7 млрд кубометров. Отбор снизился до 0,48 процентного пункта (п.п.) за сутки по сравнению с 0,57 и 0,67 п.п. в предшествующие дни. Сами же хранилища наполнены на 73,23%, что на 20 п.п выше средних показателей за последние годы.

При этом выработка электроэнергии из ветра находилась на отметке в 23,7% от общего объема, что более чем в полтора раза выше средних значений, отчего спрос на газ снизился.

26 января ТАСС со ссылкой на статистические данные Gas Infrastructure Europe сообщил, что по состоянию на конец января, объемы запасов газа в подземных хранилищах европейских стран опустились ниже отметки 78% от суммарной вместимости ПХГ. При этом данный показатель остается стабильно на историческом максимуме для середины отопительного сезона из-за благоприятных погодных условий в регионе.