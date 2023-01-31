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Центробанк оценил объем заблокированных за рубежом активов РФ в 5,7 трлн рублей

Объем заблокированных за границей активов российских инвесторов на 30 ноября оценивалось в 5,7 триллиона рублей. Об этом в понедельник рассказала глава департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.

Более 20% из 5,7 трлн относится к активам различных розничных инвесторов, объяснила Шишлянникова в ходе выступления на конференции «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов».

По ее словам, именно сложившаяся ситуация повлияла на решение ЦБ запретить неквалифицированным инвесторам приобретать в дальнейшем соответствующие ценные бумаги.

Как отмечает Общественная служба новостей, финансовая индустрия в настоящее время ожидает ответа от регулирующих органов Евросоюза, куда ранее российские брокеры подали запросы на разблокирование активов.

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