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Минфин России предлагает освободить от налогов услуги по замене неисправных авиадвигателей

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Министерство финансов России готовит изменения в Налоговый кодекс страны, позволяющие сократить издержки сервисных компаний в авиационной отрасли, обеспечивающих доступ к складам запчастей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей Минфина.

«Минфин России в рамках поручения правительства РФ подготовил изменения в Налоговый кодекс, направленные на снижение дополнительных налоговых издержек сервисных компаний в авиационной отрасли, которые оказывают услуги доступа к складам (пулам) запасных частей», — уточнили в пресс-службе.

В рамках данного предложения вводится нулевая ставка НДС на операции по обмену неисправных запасных частей, компонентов и комплектующих изделий. Речь идет о деталях для воздушного судна или авиационного двигателя.

Кроме того, предложено исключить из состава доходов и расходов, которые учитываются при исчислении налога на прибыль организаций, стоимость запасных частей в случае обменов на исправные запчасти.

Ранее в Росавиации заявили, что власти направили в авиаотрасль 172 млрд рублей субсидий в 2022 году.

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