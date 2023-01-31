Дмитрий Малых назначен старшим вице-президентом Сбербанка и возглавит новый функциональный блок «Транзакционный банкинг В2С», который объединит подразделения, занимающиеся развитием карточных и эквайринговых продуктов, платёжных решений, зачислениями и госсервисами.

«Благодарю Дмитрия за высокие результаты и вклад в развитие эквайрингового бизнеса Сбера. Без сомнения, на новой позиции он выстроит сильную и эффективную команду, которая справится с вызовами рынка. Желаю Дмитрию и команде успехов», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Малых работает в команде Сбера 8 лет. Его достижения отмечены корпоративными наградами Сбера и президента РФ. Среди них: запуск платформы альтернативных платежей SberPay для оплаты на сайтах и с использованием QR кода на терминалах банка, что позволило в 2022 году предоставить возможность совершать транзакции удобным способом без карт; развитие транспортного эквайринга (представлен в 148 городах России, в 2022 с помощью транспортных решений Сбера были оплачены более 2,2 миллиардов поездок).