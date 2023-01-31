В Москве за год арендовали и купили на 20,6% меньше офисов, чем в 2021 году

Общая площадь взятых в аренду и купленных офисов в Москве в 2022 году составила 1,2 млн кв. м, что на 20,6% меньше относительно показателя 2021 года. Об этом написало издание РБК со ссылкой на данные отчета консалтинговой компании CORE.XP.

По оценке консалтинговой компании Nikoliers, арендовали или пробрели в личное пользование в московском регионе 1,17 млн кв. м, что больше по сравнению с 2021 годом на 24%.

При этом результат оказался лучше прогнозов аналитиков. Ожидания разнились в диапазоне от 800 тыс. кв. м до 1 млн кв. м за год, отметила руководитель департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова.

Как отметили в CORE.XP, чаще остальных месяцев сделки по аренде или покупке офисов в Москве заключали в четвертом квартале (октябрь — декабрь) 2022 года. На этот период пришлось 30% всех сданных в аренду и проданных площадей в прошлом году.

Во второй половине декабря газета «Коммерсантъ» написала, что на офисном рынке Москвы, несмотря на общее снижение спроса, число сделок по аренде выросло, однако арендаторы стали переселяться в более компактные помещения.