Bloomberg: больше половины жителей США живут «от зарплаты до зарплаты»

Больше половины (64%) американцев в конце 2022 года жили «от зарплаты до зарплаты». Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на исследование портала Pymnts.com и LendingClub Corp.

В конце 2022 года 64% американцев, или 166 млн человек, жили «от зарплаты до зарплаты». По сравнению с показателем конца 2021 года рост составил 3%, около 9 млн человек. При этом такая ситуация произошло из-за подорожания жизни на фоне несоответствия уровня зарплаты и уменьшения объемов сбережений.

По данным агентства, доля имеющих работу с высоким уровнем оплаты, которые живут «от зарплаты до зарплаты», также выросла. Например, среди тех, кто получает $100 тыс. в год, этот показатель вырос до 16% по сравнению с 11% в конце 2021 года.

27 января блогерша из США сняла видео, в котором показала, как менялись цены на продукты в супермаркете Walmart в 2020, 2022 и 2023 году. В 2020 году ее продуктовая корзина обошлась в 10 долларов и 9 центов. Затем блогерша рассказывает, что уже в начале 2022 года тот же набор продуктов обошелся ей в 11 долларов и 13 центов. А уже в начале 2023 года все за тот же продуктовый набор она заплатила 15 долларов 10 центов.

До этого в Минтруде Соединенных Штатов заявили, что инфляция в США замедлила темпы. Так, по результатам декабря 2022 года она составила 6,5 процента в годовом выражении по сравнению с 7,1 процента в ноябре. По сообщению ведомства, за последние годы ниже уровень был только в октябре 2021-го: тогда инфляция составила 6,2%.