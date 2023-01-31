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МВФ улучшил прогноз ВВП России

МВФ спрогнозировал рост российской экономики на 0,3% ВВП в 2023 году вместо спада

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Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку экономического развития России и прогнозирует рост ВВП страны на 0,3% в 2023 году и на 2,1% в 2024-м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Как отметили в фонде, ВВП России снизился в 2022 году на 2,2%.

При этом ранее в МВФ отмечали, что ВВП России сократится в 2023 году на 3,3%, а в следующем – вырастет на 1,6%.

Президент России Владимир Путин 17 января заявил, что фактическая динамика российской экономика в прошлом году была лучше ожидаемых показателей.

Вместе с тем ранее главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман отметил, что в 2023 году на экономику России продолжит действовать непростая ситуация на рынках, которая сложилась к концу прошлого года.

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