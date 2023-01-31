РИА Новости: банки РФ не испытывают дефицита чипов из-за отсутствия западных поставщиков

Российские банки не сталкиваются с дефицитом чипов для карт на фоне отсутствия западных поставщиков. Опрос финансовых организаций провело агентство РИА Новости.

По данным агентства, банк ВТБ смог наладить схемы взаимодействия с поставщиками и не испытывает недостатка в чипах.

«Качество пластика и чипов сохраняется на стабильно высоком уровне. При этом весной прошлого года мы сделали все карты банка бессрочными, что позволяет расплачиваться ими по истечении срока действия и не оформлять новую карту», — пояснили в банке.

Аналогичную позицию выразили и другие российские банки, а Почта Банк заявил, что его потребности в картах и чипах полностью удовлетворяют российские производители.

По словам Евгения Березовского из Новикомбанка, в финансовой организации не отмечают увеличения процента брака, из-за которого пластиковые карты приходится менять.

Ранее сообщалось, что французская компания Ingenico, которая занимается производством терминалов оплаты для банковских карт, покинула российский рынок еще в 2022 году.