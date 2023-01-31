В Госдуму внесен проект об освобождении работающих пенсионеров от страховых взносов

Фракция ЛДПР во главе со своим лидером Леонидом Слуцким внесла в Государственную думу РФ законопроект, согласно которому работающие пенсионеры освобождаются от уплаты страховых взносов. Об этом пишет «Российская газета».

В пояснительной записке к новелле указывается, что работодатели платят за всех своих застрахованных в системе сотрудников одинаково, включая пенсионеров. То есть в отношении них действует «механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, что является несправедливым», считают парламентарии.

Новый закон позволит индексировать работающим пенсионерам пенсии, а также создаст стимулы для работодателей брать эту категорию лиц на работу, так как за них не нужно будет платить страховые взносы.

Дополнительные расходы предлагается компенсировать за счет средств Социального фонда РФ из федерального бюджета.

Налоговый юрист Александр Хаминский заявил, что не видит четких аргументов, как отказ от уплаты страховых взносов может повлечь за собой индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Ранее член бюджетного комитета Совета Федерации Василий Иконников предложил восстановить индексацию пенсий для работающих пенсионеров, что, по его мнению, позволит привлекать в экономику квалифицированных специалистов. По его словам, многих пенсионеров останавливает выход на работу тем, что при этом их пенсия не индексируется.