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Витебский облисполком разрешил вывозить в Латвию и Литву продукты сверх установленных норм

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Исполнительный комитет Витебской области Белоруссии разрешил до конца года вывозить в Латвию и Литву для личного потребления продукты питания сверх норм, которые ранее были установлены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее решение регионального органа власти на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

Новое правило действует до 31 декабря 2023 года.

В апреле 2022 года белорусский Совмин «в целях стабилизации ситуации на потребительском рынке и обеспечения национальной продовольственной безопасности» установил запрет на вывоз из страны отдельных видов продовольственных товаров. Запрещался вывоз более 2 кг пшеничной муки, более килограмма манной, овсяной, гречневой, рисовой круп, соли и сахара, макаронных изделий, более 1 л растительного масла, более трех банок мясных, молочных и рыбных консервов, за исключением детского питания.

Запрет не распространялся на продукты, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в пунктах пропуска через границу.

Ранее председатель Госпогранкомитета Белоруссии генерал-лейтенант Анатолий Лаппо заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», что страна готова принимать граждан Украины через пункты пропуска на границе с этой страной, но украинская сторона их не пускает.

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