Счетная палата признала неэффективной работу московского управления Росимущества

Неэффективной признала Счетная палата работу московского управления Росимущества. Об этом пишет «Российская газета». У организации не было точной информации о количестве принадлежащих казне объектов недвижимости, а доходы от нее были недостаточными.

Критерии эффективности деятельности Территориального управления Росимущества в Москве за 2020–2021 годы названы отрицательными в связи с выявленными нарушениями. Часть критериев не может быть определена из-за отсутствия данных. Такими выводами поделился аудитор Андрей Батуркин. Деятельность управления, по итогу, признана неэффективной.

Управление не проводило инвентаризацию находящихся в его ведении объектов федерального имущества. Информация о количестве и стоимости объектов, отраженная в балансе, не подтверждается данными бюджетного учета, расходится с данными Реестра федерального имущества (РФИ) и других учетных систем. Речь идет о ГИС ЕСУГИ и ЕГРН.

Так в Реестре федерального имущества числилось 6 049 объектов недвижимости казны, а в бюджетном учете управления — 6 262 объекта. В Реестре активы оценивались в 708 млрд руб., а в бюджетной отчетности управления — в 1,7 трлн руб.

Аудитор добавил, что реестр федерального имущества велся с нарушениями. В нем были недостоверные сведения о стоимости объектов, информация о некоторых дублировалась, учитывались объекты с несуществующими адресами.

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