Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Журналист Йозвяк: ЕС согласует десятый пакет санкций против РФ к годовщине СВО

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Журналист Рикард Йозвяк заявил, что новые санкции против Белоруссии должны быть приняты на этой неделе, а в отношении России — к 24 февраля. Об этом сообщил в Twitter.

«Последний пакет санкций ЕС по Беларуси должен быть согласован на этой неделе. 10-й пакет санкций по России должен быть представлен примерно через 2 недели», — написал журналист.

По его словам, принять десятый пакет санкций против РФ в Евросоюзе планируют к годовщине начала специальной военной операции на Украине.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявлял, что Евросоюз продолжает работу над подготовкой десятого пакета санкций против России. По его словам, Варшава надеется на как можно более строгий и жесткий пакет ограничительных мер.

Евросоюз готовит очередной, уже десятый пакет санкций в отношении России. Его якобы могут приурочить к первой годовщине начала военной спецоперации на Украине — 24 февраля 2023-го, утверждают источники агентства Reuters.

30 января в Министерстве иностранных дел России сообщали, что последствия ввода иностранных санкций Москве удалось ограничить, экономика адаптируется к новым реалиям.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть