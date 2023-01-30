Журналист Йозвяк: ЕС согласует десятый пакет санкций против РФ к годовщине СВО

Журналист Рикард Йозвяк заявил, что новые санкции против Белоруссии должны быть приняты на этой неделе, а в отношении России — к 24 февраля. Об этом сообщил в Twitter.

«Последний пакет санкций ЕС по Беларуси должен быть согласован на этой неделе. 10-й пакет санкций по России должен быть представлен примерно через 2 недели», — написал журналист.

По его словам, принять десятый пакет санкций против РФ в Евросоюзе планируют к годовщине начала специальной военной операции на Украине.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявлял, что Евросоюз продолжает работу над подготовкой десятого пакета санкций против России. По его словам, Варшава надеется на как можно более строгий и жесткий пакет ограничительных мер.

Евросоюз готовит очередной, уже десятый пакет санкций в отношении России. Его якобы могут приурочить к первой годовщине начала военной спецоперации на Украине — 24 февраля 2023-го, утверждают источники агентства Reuters.

30 января в Министерстве иностранных дел России сообщали, что последствия ввода иностранных санкций Москве удалось ограничить, экономика адаптируется к новым реалиям.