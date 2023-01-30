Аналитик Деев допустил повышение цен на нефть до $90 за баррель в феврале после январского спада

После падения биржевых цен на нефть североморской марки Brent в конце января глобальный энергетический рынок может столкнуться с обратной динамикой в первой половине февраля текущего года. Стоимость сырья будет варьироваться в диапазоне от $82 до $90, приводит слова руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева RT.

«Пока все очень неоднозначно. Но нет как сильных факторов для резкого роста котировок, так и для их снижения. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Скорее всего, что цены на нефть будут в течение ближайшей недели или двух находиться в диапазоне $82-90 за баррель», — предположил Деев.

По его словам, на развитие ситуации вокруг динамики цен на нефть будут влиять несколько факторов. Среди ключевых — итоги ближайшего заседания представителей стран-экспортеров нефти (ОПЕК), обсуждение изменения ключевой ставки со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США и вступление в силу 5 февраля 2023 года эмбарго европейских стран на импорт российских нефтепродуктов.

30 января аналитики Международного валютного фонда (МВФ) допустили, что российский экспорт нефти не пострадает из-за введенных странами «большой семерки» (G7) предельных цен на топливо. Это обусловлено тем, что Москва сумела переориентировать поставки сырья с энергетических рынков стран, поддержавших санкции, в государства, не вводившие их. Речь идет прежде всего об азиатских странах, включая Китай и Индию.