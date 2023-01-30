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Donya-e Eqtesad: Россия стала крупнейшим иностранным инвестором в экономику Ирана

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Reuters

Россия обогнала Китай в качестве крупнейшего инвестора в Иране, сообщает газета Donya-e Eqtesad.

По словам главы Организации инвестиций и экономической и технической помощи Ирана Али Фекри, Россия потратила около $2,7 млрд на два нефтяных проекта в западной провинции Илам.

Хотя у Китая было «больше возможностей», он сократил расходы за последний год, ограничив их логистическими центрами или пограничными объектами, которые связаны с его собственным экспортом в Иран, отмечает газета.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о беспокойстве Вашингтона относительно поставок иранских беспилотников и другого вооружения России.

Глава ФБР Кристофер Рей заявлял, что использование Ираном западных технологий для производства беспилотников подтверждает необходимость санкций.

По его словам, исключить попадание кибертехнологий в недобросовестные руки позволяет также сотрудничество частных предпринимателей с властями.

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