Сбер улучшит условия госпрограммы «Ипотека для IT»

Сбер улучшит условия льготной государственной программы «Ипотека для IT» в соответствии с решением правительства РФ, сообщает пресс-служба банка.

Как рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, IT-ипотека является одним из самых новых продуктов с господдержкой.

«Уже с мая прошлого года, когда программа стартовала, мы выдали 2,6 тыс. таких кредитов на общую сумму 20,8 млрд рублей. Обновленные условия, утвержденные Правительством сегодня, расширяют круг клиентов, которые могут ей воспользоваться. Мы ожидаем еще большую востребованность этого продукта в 2023 году и приглашаем российских ИТ-специалистов воспользоваться привлекательным предложением», — отметил он.

Отмечается, что Сбер смягчит требования по минимальному ежемесячному доходу заемщиков. Так, например, для городов-миллионников (кроме Москвы) она снижена со 150 тыс. рублей до 120 тыс., для остальных городов — со 100 тыс. до 70 тыс. (для москвичей нижняя планка не изменилась — 150 тыс. рублей). Также банк повысил предельный возраст клиента с 45 до 50 лет. Теперь, чтобы сохранить льготную ставку, работать в IT-компании заемщик обязан не весь срок выплаты кредита, а только первые пять лет.

«Более того, при увольнении сотрудник может спокойно искать новую работу в аккредитованной IT-компании 6 месяцев, а не 3, как раньше: в этот период ставка не вырастет. Вдвое увеличилось количество аккредитованных IT-компаний, сотрудники которых могут воспользоваться программой, — со 10 тыс. до 20 тыс. Теперь «Ипотеку для IT» в Сбере смогут получить молодые специалисты с 18 лет (раньше — с 22 лет)», — добавили в банке.

Напомним, кредитование по новым условиям будет доступно после вступления в силу соответствующего постановления правительства РФ. Минимальный первоначальный взнос по IT-ипотеке составляет 15% стоимости жилья, а максимальная сумма кредита — 18 млн рублей для регионов численностью от 1 млн человек, 9 млн рублей для остальных регионов.