Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финансист Кричевский предупредил, что при продаже ипотечной квартиры придется делать скидку до 15%

close
100%
Pexels

Желающим продать ипотечную квартиру в настоящее время придется делать скидки от 5% до 15%, чтобы привлечь потенциальных покупателей. Кроме того, при подобных сделках стоит еще учитывать необходимость торга на месте, приводит слова финансового эксперта Алексея Кричевского «Российская газета».

«Если простая ипотечная продажа — это как минимум дополнительные 5 процентов дисконта, то ипотека в комплекте с доверенностью может тянуть на все 15 процентов помимо обычного торга на месте», — заявил Кричевский.

По его словам, продажа ипотечного объекта недвижимости может осложниться в случае, если квартира была приобретена с использованием материнского капитала. При таком раскладе продавцу потребуется согласие на осуществление подобной операции со стороны органов опеки. Если ребенок переедет в квартиру, условия которой уступают продаваемому лоту, продажу могут запретить.

28 января генеральный директор компании ILM Иван Ивлиев заявил, что продажи жилья в новостройках Москвы упали на 15% по итогам прошлого года из-за нескольких ключевых факторов. К ним он отнес: экономическую турбулентность внутреннего рынка, геополитическую ситуацию, изменения на ипотечном рынке и тревожное состояние у ряда потенциальных покупателей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть