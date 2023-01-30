Финансист Кричевский предупредил, что при продаже ипотечной квартиры придется делать скидку до 15%

Желающим продать ипотечную квартиру в настоящее время придется делать скидки от 5% до 15%, чтобы привлечь потенциальных покупателей. Кроме того, при подобных сделках стоит еще учитывать необходимость торга на месте, приводит слова финансового эксперта Алексея Кричевского «Российская газета».

«Если простая ипотечная продажа — это как минимум дополнительные 5 процентов дисконта, то ипотека в комплекте с доверенностью может тянуть на все 15 процентов помимо обычного торга на месте», — заявил Кричевский.

По его словам, продажа ипотечного объекта недвижимости может осложниться в случае, если квартира была приобретена с использованием материнского капитала. При таком раскладе продавцу потребуется согласие на осуществление подобной операции со стороны органов опеки. Если ребенок переедет в квартиру, условия которой уступают продаваемому лоту, продажу могут запретить.

28 января генеральный директор компании ILM Иван Ивлиев заявил, что продажи жилья в новостройках Москвы упали на 15% по итогам прошлого года из-за нескольких ключевых факторов. К ним он отнес: экономическую турбулентность внутреннего рынка, геополитическую ситуацию, изменения на ипотечном рынке и тревожное состояние у ряда потенциальных покупателей.