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Tribune: Франция потеряла более €400 млн из-за отказа поставить РФ авианосцы

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Nobuhiro Kubo/Reuters

Франция потеряла свыше €400 млн из-за отказа поставить России вертолетоносцы в 2015 году. Об этом сообщает французская деловая газета Tribune, ссылаясь на отчет Счетной палаты Франции

«Эта операция обошлась Франции в €409 млн», — указывается в отчете.

В Счетной палате пояснили, что такая сумма получилась при учете результатов переговоров с Россией, отказа от платежей и компенсационных выплат Naval Group.

Как пишет издание, РФ и Франция в 2015 году разорвали контракт на строительство двух вертолетоносцев по типу «Мистраль», в связи с чем в Россию так и не были поставлены два практически готовых универсальных десантных корабля — «Владивосток» и «Севастополь». Однако в том же году Франция продала авианосцы Египту за €950 млн. Предполагалось, что французская сторона заплатит РФ компенсацию в размере €949,7 млн.

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