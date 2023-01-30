Франция из-за отказа от передачи России вертолетоносцев в 2015 году потеряла €409 млн

Французская Республика потеряла €409 млн в 2015 году, потому что отказалась передать российской стороне вертолетоносцы. Об этом написал британский журнал Tribune со ссылкой на отчет французской Счетной палаты.

Россия и Франция в 2015 году расторгли контракт на постройку двух вертолетоносцев типа «Мистраль», в Россию так и не экспортировали два почти готовых корабля. Позднее в тот же год этот контракт на покупку «Мистралей» у Франции подписал Египет.

«С учетом результатов переговоров с Россией, отказа от платежей, компенсационных выплат Naval Group, модификации сооружений и их передачу Египту, эта операция обошлась Франции в €409 млн», — указано в отчете.

В соответствии с документом, Париж должен был заплатить Москве компенсацию в €949,7 млн. При этом Каир приобрел вертолетоносцы за €950 млн. На момент переподписания контракта французская сторона предполагала итоговые расходы на уровне до €250 млн, а не более €400 млн, как теперь.

На прошлой неделе агентство Bloomberg написало, что отзыв посла Франции в Буркина-Фасо и кризис дипломатических отношений между двумя странами после государственного переворота в африканской стране может привести к усилению экономического и политического влияния России на континенте.