Доллар поднялся на Московской бирже выше 70 рублей, евро — выше 76 рублей

Американский доллар поднялся в ходе торгов на Московской бирже выше 70 руб., европейская валюта подорожала до 76 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 16:17 (по мск) доллар торгуется на уровне 70,21 руб., евро — 76, 17 руб.

Ранее 30 января первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов заявил, что среднегодовой курс рубля в 2023 году составит около 70 руб. за доллар. Что является хорошим балансом для российской экономики.

До этого в тот же день конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выразила мнение, согласно которому Россия, против которой Запад ввел тяжелые санкции, показывает всему миру, что для торговли и процветания не нужны ни дружба США, ни американский доллар.

На прошлой неделе агентство Bloomberg написало, что доллар может получить конкуренцию со стороны Азии, если та создаст новую национальную валюту, однако этого все равно не случится. По мнению автора материала, такие крупные азиатские страны, как Индия, Китай, Япония и Южная Корея пока что не решатся создать новую валюту.