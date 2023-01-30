Российская «дочка» Apple «Эппл Рус» сменила гендиректора

Новым гендиректором российской дочерней компании американской Apple ООО «Эппл Рус» стал Александр Котилевский. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Запись о смене гендиректора появилась в базе 27 января. Котилевский пришел на место, которое до него занимал Виталий Морозько. Он был главой компании с конца 2017 года.

Американскую Apple основали в Калифорнии в 1976 году Стив Джобс, Рональд Уэйн и Стив Возняк. Компания производит персональные и планшетные компьютеры, аудиоплееры, телефоны, часы и программное обеспечение.

Ранее 30 января портал MacRumors со ссылкой на слова аналитика Мин-Чи Куо написал, что компания Apple выпустит планшет iPad с гибким дисплеем и складным механизмом из углеродного волокна уже в 2024 году.

До этого в тот же день репортер Bloomberg Марк Гурман сообщил, что в будущем Apple рассчитывает создать очки дополненной реальности (AR), которые можно будет носить, не снимая, весь день.