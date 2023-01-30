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Российская «дочка» Apple «Эппл Рус» сменила гендиректора

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Apple/YouTube

Новым гендиректором российской дочерней компании американской Apple ООО «Эппл Рус» стал Александр Котилевский. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Запись о смене гендиректора появилась в базе 27 января. Котилевский пришел на место, которое до него занимал Виталий Морозько. Он был главой компании с конца 2017 года.

Американскую Apple основали в Калифорнии в 1976 году Стив Джобс, Рональд Уэйн и Стив Возняк. Компания производит персональные и планшетные компьютеры, аудиоплееры, телефоны, часы и программное обеспечение.

Ранее 30 января портал MacRumors со ссылкой на слова аналитика Мин-Чи Куо написал, что компания Apple выпустит планшет iPad с гибким дисплеем и складным механизмом из углеродного волокна уже в 2024 году.

До этого в тот же день репортер Bloomberg Марк Гурман сообщил, что в будущем Apple рассчитывает создать очки дополненной реальности (AR), которые можно будет носить, не снимая, весь день.

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