Власти Украины намерены отменить порядка 50% лицензий для бизнеса

Межведомственная рабочая группа по вопросам ускоренного пересмотра инструментов госрегулирования хоздеятельности предложила правительству Украины аннулировать около 50% лицензий и разрешений для бизнеса. ОБ этом заявили в пресс-службе украинского кабмина.

«Межведомственная группа <...> рекомендовала кабинету министров отменить значительную часть <...> разрешений, лицензий, деклараций, согласований и т.д. в [экономических] сферах», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в общей сложности намечено ликвидировать 47% лицензий и разрешений для бизнеса.

Как отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко, данное решение позволит существенно раскрыть экономические свободы в республике и поможет активизировать развитие предпринимательства.

Ранее Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что согласно оптимистичным прогнозам украинская сторона может победить российскую уже в 2023 году.