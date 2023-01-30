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Курс евро на торгах вырос до 76 рублей впервые с 9 января

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Курс евро на Мосбирже впервые с 9 января вырос до отметки в 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 13:37 мск, курс евро вырос на 0,73%, до 76,0025 рублей.

После, к 13:40 мск валюта замедлила свой рост до 0,69% и находилась на уровне 75,97 рублей.

Курс доллара в ходе торгов вырос до 69,62 рублей (+0,23%).

Первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов ранее спрогнозировал, что среднегодовой курс рубля в 2023 году составит около 70 рублей за доллар. По его мнению, это является хорошим балансом для российской экономики.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев считает, что курсы доллара и евро по отношению к рублю повысятся на 5% в феврале этого года. Он уточнил, что доллар на торгах Мосбиржи может прибавить 3–4 рубля, если отталкиваться от его значения в 69 рублей. А евро — примерно 3 рубля 75 копеек, если считать от его значения в 75 рублей.

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