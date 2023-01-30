Экс-министр энергетики Марокко Рабах: отношения с Россией имеют потенциал для развития

Марокко активно развивает торговые отношения с такими странами, как Китай, Россия, азиатские и арабские государства, хотя главным партнером продолжает оставаться Европа. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал местный экс-министр энергетики Азиз Рабах.

По его словам, король Марокко Мухаммад VI недавно принял решение открыться для новых крупных и развивающихся стран. Существует стремление диверсифицировать партнерские отношения, как это делают все государства, что является законной и необходимой задачей, подчеркнул экс-министр.

«Я считаю, что марокканско-российские отношения имеют потенциал для развития в будущем, тем более что Рабат всегда придерживается нейтралитета в конфликтах», — цитирует экс-чиновника ФАН.

Он также прокомментировал недавнюю резолюцию Европарламента, осуждающую ситуацию с правами человека и судопроизводство в королевстве. Многие европейские и другие политические силы не понимают, что мир изменился, с сожалением отметил экс-министр.

«Они больше не могут диктовать свою волю арабским или иным странам в соответствии с собственными ценностями, культурными ориентирами и взглядами на вещи. Они верят в демократию и плюрализм и одновременно выступают против того и другого. Мир культурно, политически и экономически разнообразен. Они же всегда видят себя в центре», — добавил Рабах.