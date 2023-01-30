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«Лента» увеличила объем продаж на 11,1% по итогам 2022 года

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«Газета.Ru»

Продажи российского ритейлера «Лента» по итогам 2022 года выросли на 11,1% относительно 2021 года, до 537,4 млрд руб. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Объем продаж через интернет в 2022 году по сравнению с годом до этого вырос на 108,9%, до 40,4 млрд руб. Только за четвертый квартал (октябрь — декабрь) показатель вырос на 59,4%, до 11,2 млрд руб.

Сумма среднего чека по итогам 2022 года сократилась на 3,8%, до 1 051 руб. В то же время число чеков выросло на 15,8%, до 505 млн.

В первой половине января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник написала, что российский ретейлер «Магнит» может запустить новую сеть дискаунтеров на фоне усиливающегося тренда на экономию потребителей.

На прошлой неделе издание РБК со ссылкой на отчетность крупнейшего в России ретейлера X5 Group, который управляет сетями «Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток» сообщило, что отъезд россиян из страны после начала частичной мобилизации привел к снижению спроса на продовольственные товары.

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