Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Житель Петербурга выиграл 100 млн рублей в лотерею «Мечталлион» и пока не забрал выигрыш

close
100%
Depositphotos

Житель Санкт-Петербурга выиграл 100 млн руб. в лотерею «Мечталлион». Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи».

Представители компании уточнили, что пока победитель не обратился за выигрышем. Как рассказали агентству в пресс-службе «Национальной лотереи», житель Санкт-Петербурга стал победителем розыгрыша от 29 января.

Как ранее сообщала газета «Коммерсант», «Национальная Лотерея» и «Первый канал» запустили телешоу «Мечталлион. Национальная Лотерея», где в прямом эфире проходят тиражи лотереи, в сентябре 2022 года. Соглашение о создании программы заключили руководство «Первого канала» и гендиректор «Национальной Лотереи» Михаил Волков. Ведущим шоу стал российский актер, юморист и шоумен Дмитрий Хрусталев.
Розыгрыши «Мечталлиона» проходят еженедельно. Первый розыгрыш состоялся 1 октября 2022 года. Билеты «Мечталлион» продаются на сайте nloto.ru, в мобильном приложении «Национальной Лотереи». Их также можно приобрести в отделениях «Почты России» и магазинах сетей «Магнит» и «Красное и белое».

«Газета.Ru» ранее сообщала, что в последние годы лотереи все больше перемещаются в онлайн.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть