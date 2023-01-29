Житель Петербурга выиграл 100 млн рублей в лотерею «Мечталлион» и пока не забрал выигрыш

Житель Санкт-Петербурга выиграл 100 млн руб. в лотерею «Мечталлион». Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи».

Представители компании уточнили, что пока победитель не обратился за выигрышем. Как рассказали агентству в пресс-службе «Национальной лотереи», житель Санкт-Петербурга стал победителем розыгрыша от 29 января.

Как ранее сообщала газета «Коммерсант», «Национальная Лотерея» и «Первый канал» запустили телешоу «Мечталлион. Национальная Лотерея», где в прямом эфире проходят тиражи лотереи, в сентябре 2022 года. Соглашение о создании программы заключили руководство «Первого канала» и гендиректор «Национальной Лотереи» Михаил Волков. Ведущим шоу стал российский актер, юморист и шоумен Дмитрий Хрусталев.

Розыгрыши «Мечталлиона» проходят еженедельно. Первый розыгрыш состоялся 1 октября 2022 года. Билеты «Мечталлион» продаются на сайте nloto.ru, в мобильном приложении «Национальной Лотереи». Их также можно приобрести в отделениях «Почты России» и магазинах сетей «Магнит» и «Красное и белое».

«Газета.Ru» ранее сообщала, что в последние годы лотереи все больше перемещаются в онлайн.