Boeing наймет 10 тыс. новых сотрудников в 2023 году — на 40% меньше, чем в прошлом

Американский авиастроительный концерн Boeing заявил о планах нанять 10 тыс. новых сотрудников в этом году. По сравнению с годом ранее их число меньше на 40%. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение авиаконцерна.

В 2022 году концерн нанял 14 тыс. новых сотрудников. По итогам 2022 года штат Boeing насчитывал 156 тыс. работников.

В этом году Boeing намерен сократить некоторых сотрудников вспомогательных подразделений и увеличить число работников, которые задействованы в проектировании и производстве самолетов.

Как ранее сообщала газета «Коммерсантъ», Boeing вычеркнул рынок России по поставкам своих самолетов на ближайшие 20 лет. Boeing в ежегодном долгосрочном прогнозе по коммерческому рынку не ожидает каких-либо поставок самолетов в Россию в ближайшие 20 лет, то есть до 2041 года. До этого же были планы по поставкам в указанный период 1,5 тыс. самолетов. Глобальный же прогноз по мировому рынку сократился на 5% по сравнению с прошлогодними прогнозами, до 41,1 тыс. новых самолетов. Причем около 8,5 тыс. воздушных судов из этой суммы будут отправлены в Китай.

Эксперты сошлись во мнении, что уход с российского рынка замедлит темпы производства компании и вынудит повысить цены для покупателей, так как на долю России приходилось около 10% поставок. Кроме того, вероятнее всего многие западные компании в ближайшие лет 5-7 не будут рассматривать российский рынок в своих прогнозах по поставкам.