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В интернете появился новый вид мошенничества с трудовыми договорами

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Телеграм-канал «Ньюсач.Двач» узнал о новой схеме мошенничества в интернете. В ней задействованы трудовые договоры.

Для поиска потенциальных жертв мошенники размещают объявления с довольно привлекательными по условиям вакансиями. После того, как соискатель откликнулся на вакансию и его «приняли на работу», кандидату присылают договор. В нем описаны стандартные условия, но кроме них соискателю предлагают заполнить пункт «для начисления заработной платы». В этом пункте кандидат должен ввести полные данные своей банковской карты.

Через какое-то время мошенники просят новоявленного «сотрудника» назвать одноразовый код из смс для тестового перечисления гонорара. Разумеется, деньги не только не приходят на карту, наоборот, списываются с нее.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», мошенники-антиколлекторы создали сайт с символикой портала Госуслуг для «законного списания долгов». После того, как пользователь заполнит заявку на сайте, ему перезванивают «юристы» и сообщают стоимость услуги – 60 тыс. рублей. Эксперты по кибербезопасности предупредили: ресурс собирает персональные данные. А заплатив, клиенты рискуют больше не увидеть ни денег, ни юридической помощи.

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