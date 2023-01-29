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Forbes сообщил о падении продаж смартфонов в Китае до минимума за последние 10 лет

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Thomas Peter/Reuters

В Китае в прошлом году было продано 286 млн смартфонов. Это минимум за последние 10 лет, пишет журнал Forbes со ссылкой на данные аналитической компании IDC. По сравнению с 2021 годом продажи смартфонов в Поднебесной сократились на 13,2%.

Больше всего смартфонов в прошлом году продала компания Vivo. Она заняла 18,6% китайского рынка. Но за год поставки этой компании уменьшились более чем на четверть – на 25,1%. Второе место по продажам заняла компания Honor, ей удалось увеличить продажи более чем на треть – на 34,4%. Компания заняла 18,1% китайского рынка. Третье место по продажам заняли компании Oppo и Apple, у них оказалось по 16,8% рынка. При этом продажи Apple за год уменьшились незначительно – на 4,4%.

Продажи смартфонов в мире в прошлом году снизились на 11,3%, заявляли ранее в IDC.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», ведущие китайские производители смартфонов – Xiaomi, Vivo, Oppo — сократили свои поставки примерно на 20% после месячного локдауна, который серьезно нарушил цепочки поставок и подорвал доверие потребителей.

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