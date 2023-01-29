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Financial Times сообщила о внутренней борьбе в России за секретные финансовые данные

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Газета.Ru

Газета Financial Times в воскресенье сообщила, что в России идет внутренняя борьба за секретные финансовые данные.

По информации газеты, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина просит правительство России отменить решение о засекречивании ряда экономических данных.

«Нам нужно вернуться к надлежащему раскрытию информации, за некоторыми исключениями, чтобы инвесторы могли инвестировать», — приводит FT слова Набиуллиной.

Как уточняется в статье, засекреченные бюджетные расходы России увеличились более чем на 40%, до $95 млрд по сравнению с планом в $54 млрд до начала спецоперации. Данные о внешней торговле России полностью исчезли, пишет газета.

В Кремле объяснили, почему некоторые финансовые данные в России не подлежат раскрытию сейчас.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, все, кто участвуют в разработке экономической политики, имеют доступ ко всему спектру данных.

«Против России ведется гибридная война, в том числе экономическая. Поэтому в этих условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные», — подчеркнул Песков.

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