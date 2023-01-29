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Глава МИД Эстонии Рейнсалу предложил расширить перечень санкций против России

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил расширить перечень санкций в отношении России, сообщает издание Delfi.

«Эстония ранее требовала и продолжит требовать введения санкций в отношении российской ядерной энергетики. Об этой цели мы вели переговоры на этой неделе с польско-балтийскими коллегами», — подчеркнул Рейнсалу.

Он добавил, что российским банками, золотодобывающему, металлургическому бизнесу и «пропагандистским каналам» необходимо полностью запретить использовать систему SWIFT.

Кроме того Рейнсалу отметил, что ценовой потолок на российскую нефть должен быть ниже, чем он есть сейчас.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что Будапешт наложит вето на введение Евросоюзом санкций против российской ядерной энергетики. По его словам, в Евросоюзе идет разработка новых санкционных планов.

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