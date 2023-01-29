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В Британии прекратила работу межрегиональная авиакомпания Flybe

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Flybe

Британская авиакомпания Flybe сообщила, что отменила все рейсы и прекратила продавать билеты.

Пассажирам рекомендовали не ехать в аэропорт, а проверять сайт компании или связываться с турагентом, если они бронировали билеты через него. Авиаперевозчик уточнил, что 28 января Высокий суд назначил Дэвида Пайка и Майка Пинка совместными администраторами Flybe Limited. Другие подробности не приводятся.

По информации Sky News, 277 из 321 сотрудника авиакомпании были уволены, в штате остались лишь 44 сотрудника.

Flybe выполняла регулярные рейсы по стране из Белфаста, Бирмингема и Хитроу, а также в Амстердам и Женеву.

В правительстве отметили, что многие авиакомпании так и не смогли оправиться от пандемии и они осознают, как закрытие Flybe отразится на сотрудниках и клиентах компании.

Авиаперевозчик возобновил работу в апреле после краха в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса резко снизился спрос на авиаперевозки и когда работы лишились 2400 сотрудника компании, уточняют СМИ. В 2021 году активы компании были приобретены Thyme Opco, которая связана с американским хедж-фондом Cyrus Capital и была переименована в Flybe Limited.

Ранее Bloomberg предупредил о росте рисков банкротств европейских авиакомпаний зимой.

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