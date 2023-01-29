Размер материнского капитала в России с 1 февраля вырастет на 11,9%

Размер материнского капитала в России с 1 февраля этого года увеличится на 11,9%. Об этом в воскресенье заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Размер выплат за первого и второго ребенка с 1 февраля достигнет 587 тыс. и 775,6 тыс. рублей соответственно, уточнил Володин.

В прошлом году размер материнского капитала за первого и второго ребенка составлял 503 тыс. и 665 тыс. рублей соответственно. В 2021 году размер выплаты достигал 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей — на второго.

Маткапитал в России выдают с 2007 года, он начинался с суммы в 250 тыс. рублей и изначально выдавался только за рождение второго и последующего ребенка. С 2020 года материнский капитал выдается и за первенца.

В конце 2020 года замглавы Минтруда Ольга Баталина говорила, что размер выплаты и дальше будет индексироваться каждый год (в предыдущие годы он повышался в соответствии с инфляцией), а всего по итогам 13 лет программы ей воспользовались более 10 млн российских семей. К началу 2021 года ни разу не воспользовались маткапиталом только 2,5 млн семей.

Цель программы — повысить рождаемость в стране в условиях демографического спада. Для получения сертификата нужно обращаться в Пенсионный фонд. При индексации выплаты менять полученный ранее сертификат не нужно.