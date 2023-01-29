Поставки «Газпромом» газа в Европу через Украину с января упали на 44%

«Газпром» подает газ для стран Евросоюза транзитом через территорию Украины в объеме 24,3 млн кубометров по состоянию на 29 января. Поставка топлива идет через газоизмерительную станцию «Суджа». Накануне объем поставок был на том же уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова. По его словам, с начала 2023 года транзит российского газа в Европу через Украину упал почти вдвое – на 44%.

Как и 28 января, украинская сторона отклонила заявку «Газпрома» на прокачку газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка», уточнил Куприянов.

20 января в «Газпроме» сообщали, что уровень поставок газа из России в Европу опустился ниже уровня начала месяца на 40%. Подтвержденный Украиной объем поставок составил 24,4 млн кубов. 19 января подтвержденный Украиной объем поставок газа в Европу снизился на 23%.

Транзитная ветка через Украину сейчас является единственным маршрутом поставок российского газа в Евросоюз. Поставки в настоящее время идут через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».