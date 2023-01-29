Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Поставки «Газпромом» газа в Европу через Украину с января упали на 44%

close
100%
Reuters

«Газпром» подает газ для стран Евросоюза транзитом через территорию Украины в объеме 24,3 млн кубометров по состоянию на 29 января. Поставка топлива идет через газоизмерительную станцию «Суджа». Накануне объем поставок был на том же уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова. По его словам, с начала 2023 года транзит российского газа в Европу через Украину упал почти вдвое – на 44%.

Как и 28 января, украинская сторона отклонила заявку «Газпрома» на прокачку газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка», уточнил Куприянов.

20 января в «Газпроме» сообщали, что уровень поставок газа из России в Европу опустился ниже уровня начала месяца на 40%. Подтвержденный Украиной объем поставок составил 24,4 млн кубов. 19 января подтвержденный Украиной объем поставок газа в Европу снизился на 23%.

Транзитная ветка через Украину сейчас является единственным маршрутом поставок российского газа в Евросоюз. Поставки в настоящее время идут через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть