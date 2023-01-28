Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Reuters: замглавы Минфина США проведет переговоры в Турции и ОАЭ об обходе РФ санкций

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Заместитель главы Минфина США Брайан Нельсон на следующей неделе посетит Турцию и Ближний Восток, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Оман. Там он проведет переговоры об обходе Россией санкций, которые против нее ввел Запад, сообщает Reuters, ссылаясь на представителя ведомства.

По информации агенства, Нельсон отправится в Турцию и на Ближний Восток, чтобы «предупредить» страны и компании о том, что они могут лишиться доступа к американскому рынку, если будут вести бизнес с предприятиями и организациями, попавшими под рестрикции Вашингтона.

Как отмечается, его поездка запланирована в рамках усилий США ограничить обход РФ введенных против страны санкций и пройдет с 29 января по 3 февраля.

Ранее в управлении Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCen опубликовали сообщение о том, что граждане РФ могут пытаться обойти санкции, инвестируя в коммерческую недвижимость в Соединенных Штатах.

До этого Европейская комиссия утвердила включение нарушения санкционных мер в список преступлений против Евросоюза.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть