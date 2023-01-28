Reuters: замглавы Минфина США проведет переговоры в Турции и ОАЭ об обходе РФ санкций

Заместитель главы Минфина США Брайан Нельсон на следующей неделе посетит Турцию и Ближний Восток, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Оман. Там он проведет переговоры об обходе Россией санкций, которые против нее ввел Запад, сообщает Reuters, ссылаясь на представителя ведомства.

По информации агенства, Нельсон отправится в Турцию и на Ближний Восток, чтобы «предупредить» страны и компании о том, что они могут лишиться доступа к американскому рынку, если будут вести бизнес с предприятиями и организациями, попавшими под рестрикции Вашингтона.

Как отмечается, его поездка запланирована в рамках усилий США ограничить обход РФ введенных против страны санкций и пройдет с 29 января по 3 февраля.

Ранее в управлении Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCen опубликовали сообщение о том, что граждане РФ могут пытаться обойти санкции, инвестируя в коммерческую недвижимость в Соединенных Штатах.

До этого Европейская комиссия утвердила включение нарушения санкционных мер в список преступлений против Евросоюза.