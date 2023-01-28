В Санкт-Петербурге воры украли 30 млн из сейфа в частном доме, пока жильцы были в отъезде

В Санкт-Петербурге злоумышленники проникли в частный дом во время отъезда жильцов и украли 30 млн руб., сообщает РЕН ТВ.

26 января 2023 года неизвестные ворвались в частный дом в Ломоносове. Внутри жилища находился сейф, в котором хранилось около 30 млн руб. Злоумышленники забрали всю сумму и скрылись в неизвестном направлении.

На время отъезда хозяева попросили своих соседей приглядеть за домом. Именно они и обнаружили, что одно из окон сломано. Соседи обратились в полицию.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража). Злоумышленников ищут.

Ранее в Москве школьник украл у родителей почти два миллиона рублей ради рейтинга в компьютерной игре. Ребенок признался в содеянном, но заявил, что не помнит, кому отдавал деньги ради повышения рейтинга в игре.