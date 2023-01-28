В США одноногий мужчина напал на полицейских и попытался на них помочиться

В Нью-Йорке одноногий мужчина избил работников круглосуточного магазина, напал на полицейских и попытался на них помочиться, сообщает New York Post.

25 января 2023 года одноногий мужчина зашел в круглосуточный магазин, взял несколько товаров и попытался выйти, не заплатив. Работники хотели остановить его, однако злоумышленник ударил их навесным замком в лицо.

На место происшествия приехали полицейские. Мужчина ударил навесным замком по лицу и их, после чего они скрутили и повалили его на асфальт. Каким-то образом злоумышленник сумел снять штаны и помочиться, он целился в полицейских.

Уточняется, что раньше мужчину уже задерживали за нападения, однако затем его отпускали. В этот раз злоумышленника также отпустили без залога.

Ранее омичка получила условный срок за попытку избить инспектора ДПС во время составления им протокола.