В Кузбассе сотрудница полиции отбила хаски от стаи бродячих собак и забрала его себе

В Кузбассе инспектор ПДН отбила хаски от стаи уличных собак и вылечила его. Сейчас животное живет с ней, сообщается в Telegram-канале Mash Siberia.

Младший лейтенант прокопьевской полиции Анастасия Гришина шла на работу. В какой-то момент она услышала визг. Девушка увидела стаю бродячих собак, которые атаковали хаски. Сотрудница полиции сумела разогнать псов, после чего отвезла раненое животное к ветеринарам. Врачи провели дорогостоящую операцию, пес стал чувствовать себя лучше.

Девушка искала хозяев хаски в социальных сетях, однако никто не откликнулся. Тогда она решила оставить его себе. Собаку назвали Арчи.

Ранее в Саратове местные жители добились, чтобы из квартиры соседей освободили щенка, которого оставили взаперти на трое суток без еды и воды. Соседи намерены отвезти животное к ветеринару на осмотр, чтобы ему сделали необходимые прививки. После этого они будут искать ему новых хозяев.