«Газпром» подает газ через Украину на ГИС «Суджа» в объеме 24,3 млн кубометров

«Газпром» осуществляет подачу газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через газоизмерительную станцию «Суджа», — 24,3 миллиона кубометров на 28 января. Об этом сообщил официальный представитель «Газпром» Сергей Куприянов, передает РИА Новости.

Куприянов уточнил, что заявка на газоизмерительную станцию «Сохрановка» была отклонена..

20 января в «Газпроме» сообщали, что уровень поставок газа из России в Европу опустился ниже уровня начала месяца на 40%. Подтвержденный Украиной объем поставок составил 24,4 млн кубов.

19 января подтвержденный Украиной объем поставок газа в Европу снизился на 23%.

Транзитная ветка через Украину сейчас является единственным маршрутом поставок российского газа в Евросоюз. Поставки в настоящее время идут через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».