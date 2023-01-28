Венгрия не справилась с инфляцией даже после введения потолка потребительских цен

Несмотря на введения потолка потребительских цен в Венгрии, инфляцию в стране все равно не удалось сдержать. Об этом пишет болгарское издания «Дневник».

Первую меру венгерское правительство ввело еще в конце 2021 года, ограничив цены на бензин и дизель; потолок составил 480 форинтов за литр (1,20 евро). В начале 2022 года добавились ограничения цен на основные продукты питания, включая молоко и муку, к концу году список расширили, включив картофель и яйца. Ввели также потолок цен на аренду жилья. Однако после выхода данных по инфляции за прошлый год, стало заметно, что политика не смогла добиться своих целей, отметили в публикации.

По данным издания, инфляция в Венгрии по итогам 2022 года достигла 15%, что стало одним из самых больших показателей в Евросоюзе (ЕС). При этом если рассматривать данные по месяцам, то только лишь в декабре инфляция была на уровне 25%. Если же говорить про цены на продукты, то в декабре рост составил 45%.

Авторы статьи посчитали, что пример Венгрии стал полезным уроком для политиков Болгарии, которые также хотят ввести пололки потребительских цен. Поэтому, есть надежда, что болгарские власти будут заниматься необходимыми делами, вместо популистских заявлений.

17 января член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Сентено заявил, что в условиях рекордного роста инфляции и усиления энергетического кризиса экономика еврозоны оказалась на удивление устойчивой к внешним рискам и угрозам.