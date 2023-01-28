Белоруссия расширила контрсанкционный перечень компаний до 1849

Белоруссия расширила перечень юридических лиц, доли иностранных участников которых заблокированы в рамках контрсанкций. Теперь в списке представлены 1849 наименований, вместо 190, которые были указаны в июле прошлого года. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом портале республики.

«Приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 1 июля 2022 г. № 436 «О перечне лиц» изложить в новой редакции», — говорится в документе.

В начале декабря прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства не медлить с подготовкой антисанкционных мер. Лидер страны напомнил, что Белоруссия не впервые столкнулась с санкционным давлением — в стране к этому готовились как минимум полгода, и в правительстве существует так называемый антикризисный штаб.

Позднее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика вводит ответные экономические санкции против Запада.