Эксперт по ремонту Ермолаев спрогнозировал рост цен на стройматериалы на 10% в этом году

Эксперт по ремонту Сергей Ермолаев в беседе с газетой «Вечерняя Москва» допустил, что в этом году цены на некоторые категории стройматериалов могут повыситься на 5-10%. Впрочем, существенного роста стоимости стройматериалов эксперт не ожидает.

Как пишет газета, спрос на строительные материалы в России вырос на 2,4% в январе этого года. При этом, по словам Ермолаева, дефицита в производстве и поставке стройматериалов нет. Ермолаев уточнил, что этому способствуют поставки товаров для ремонта в Россию из-за границы, также российские компании увеличили производство этой продукции.

Ермолаев посоветовал не откладывать время ремонта, если в нем есть необходимость. Он уточнил, что стройматериалы имеют тенденцию к подорожанию, как продукты и бытовая техника. В этом году он ожидает роста стоимости стройматериалов на уровне 5-10%.

По данным эксперта, в прошлом году стоимость стройматериалов увеличилась в среднем на 30-50%.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на статистику Минэкономразвития, темпы инфляции в России в годовом выражении замедлились с 11,57% до 11,49%. В ведомстве отметили, что на неделе с 17 по 23 января текущего года инфляция замедлилась — 0,14% после 0,15% неделей ранее. По информации министерства, снижение темпов инфляции произошло из-за роста цен в сегменте непродовольственных товаров, преимущественно за счет снижения стоимости на электро- и бытовые приборы.