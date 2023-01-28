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ЦБ установил базовый уровень доходности по рублевым вкладам в феврале на уровне 8,266%

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Центробанк установил базовый уровень доходности по рублевым вкладам в феврале 2023 года. Он превысит 8–8,266% годовых. Это на 0,338 процентных пункта выше соответствующего показателя в январе этого года. Тогда базовый уровень доходности по вкладам составлял 7,928% годовых. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные ЦБ.

Базовый уровень доходности установлен по вкладам на разные сроки. Максимальный уровень доходности будет действовать по депозитам на срок свыше года – 9,911% годовых. Минимальный уровень установлен для вкладов на срок от 91 до 180 дней – 7,726%. Для вкладов на срок до 90 дней и от 181 дня до года действуют уровни в 8,152% и 8,718% соответственно.

По действующему законодательству регулятор определяет базовый уровень доходности вкладов как среднее значение максимальной доходности по привлеченным вкладам в российских банках. Речь идет о банках, привлекших за предыдущий календарный месяц в совокупности две трети общего объема соответствующих депозитов в финансовых организациях РФ.

ЦБ определяет базовый уровень доходности вкладов для выявления банков, которые должны уплатить дополнительную ставку или повышенную дополнительную ставку страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов.

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