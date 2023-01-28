Focus: ставка Европы на природный газ США сопряжена с рисками

Сотрудничество ЕС с Соединенными Штатами в энергетической сфере может нести в себе ряд рисков, говорится в анализе исследовательской группы Investigate Europe. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

В материале утверждается, что европейские компании за последние 10 лет заключили не менее 33 договоров на поставку американского СПГ, из них десять только в 2022 году. Подчеркивается, что подобная тенденция дает понять масштаб «новой зависимости Европы от США».

«Однако и зависимость от США полна опасностей. Как минимум с тех пор, как у власти в США побывал [45-й американский президент] Дональд Трамп, страна считается подверженной политическим колебаниям», — уточняется в публикации.

Также автор текста обращает внимание, что за последнее время имидж надежного партнера Европы существенно пострадал.

Цена на газ в США с начала прошлого года возросла более чем в два раза, отметили в СМИ.

Ранее стало известно, что Польша подписала договор на поставки из США 1 млн т СПГ в год в течение 20 лет с 2027 года.