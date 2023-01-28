Bloomberg: ЕС закупил миллионы баррелей дизеля из РФ перед началом действия эмбарго

Евросоюз в январе закупал по 600 тыс. баррелей российского дизеля в день, несколько судов с топливом прибудут в Европу до 5 февраля, до момента вступления в силу эмбарго на российские нефтепродукты, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные аналитиков.

В частности, компания Vortexa указывает, что за 23 дня текущего года страны Европы закупали у России более 600 тыс. баррелей дизеля в день. Эти показатели превышают показатели аналогичного периода в 2022 году.

Сервисы по отслеживанию танкеров показывают, что несколько судов. заполненные баррелями топлива, должны прибыть в страны Евросоюза до 5 февраля — день начала действия эмбарго. По данным агентства, еще одно судно с дизелем из России, Priority C, порядка трех недель находится у берегов Испании.

Ранее издание Haber7 писало, что Турция предложит Европе дизтопливо по более высокой цене, чем Россия.