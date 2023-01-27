Шмыгаль заявил, что Украине нужно $17 млрд допфинансирования на ремонт энергоблоков

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2023 году его стране потребуется дополнительное финансирование в размере $17 млрд на ремонт энергосистем, разминирование и восстановление украинской инфраструктуры. Его слова на заседании правительства передает Reuters.

Как сообщил Шмыгаль, в ходе авиаударов 26 января на Украине пострадали пять высоковольтных подстанций в центральном, южном и юго-западном регионах.

Ранее украинский премьер говорил о том, что состояние энергосистемы Украины остается сложным, но контролируемым, ситуация усугубляется потерей части генерирующих мощностей.

Министерство энергетики Украины также сообщало, что Николаевская область получила партию более чем из 80 тонн оборудования от международных союзников для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры страны.